شكاوى من أسس جديدة ومفاجئة لتحديد مسارات توجيهي 2009

الوكيل الإخباري- شكا أولياء أمور طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر (توجيهي 2009) من الأسس الجديدة والمفاجئة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا لتحديد الحقول والمسارات الدراسية.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن القرار صدر بشكل مفاجئ وأثر سلبا على الطلبة الذين بنوا خططهم الدراسية وفق النظام السابق الذي كان بناءً على رغبة الطالب وليس بناءً على التحصيل الدراسي في الصفوف الحادي عشر والعاشر.



وأضافوا أن أبناءهم اعتمدوا خلال الصف الحادي عشر على التركيز على المواد الوزارية الأساسية، بينما كانت باقي المواد مخصصة للنجاح فقط التي أكدت الوزارة في أكثر من مناسبة أنها لن تدخل ضمن المعايير.

وأشاروا إلى أن اعتماد متوسط علامات الصفين العاشر والحادي عشر للمفاضلة يحمّل الطلبة وأسرهم أعباءً نفسية ودراسية، دون وجود مجال لتعديل العلامات أو تصويب المسار.



وانتقد الأهالي اعتماد الرغبة والطاقة الاستيعابية بنسبة لا تتجاوز 30% لكل حقل، معتبرين أن هذا السقف قد يحرم عددا كبيرا من الطلبة من مسارات تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، خاصة في ظل تغير قواعد الاختيار في مرحلة متقدمة من المسار التعليمي.



وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في هذه الأسس، وفتح حوار موسع مع المعنيين، وتأجيل تطبيق القرارات أو استثنائها على دفعة 2009، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحمي مستقبل الطلبة.