الخميس 2026-01-29 02:25 م

شكاوى من أسس جديدة ومفاجئة لتحديد مسارات توجيهي 2009

ب
أرشيفية
 
الخميس، 29-01-2026 11:44 ص

الوكيل الإخباري- شكا أولياء أمور طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر (توجيهي 2009) من الأسس الجديدة والمفاجئة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا لتحديد الحقول والمسارات الدراسية.

اضافة اعلان

 

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن القرار صدر بشكل مفاجئ وأثر سلبا على الطلبة الذين بنوا خططهم الدراسية وفق النظام السابق الذي كان بناءً على رغبة الطالب وليس بناءً على التحصيل الدراسي في الصفوف الحادي عشر والعاشر.

وأضافوا أن أبناءهم اعتمدوا خلال الصف الحادي عشر على التركيز على المواد الوزارية الأساسية، بينما كانت باقي المواد مخصصة للنجاح فقط التي أكدت الوزارة في أكثر من مناسبة أنها لن تدخل ضمن المعايير.

 

وأشاروا إلى أن اعتماد متوسط علامات الصفين العاشر والحادي عشر للمفاضلة يحمّل الطلبة وأسرهم أعباءً نفسية ودراسية، دون وجود مجال لتعديل العلامات أو تصويب المسار.

وانتقد الأهالي اعتماد الرغبة والطاقة الاستيعابية بنسبة لا تتجاوز 30% لكل حقل، معتبرين أن هذا السقف قد يحرم عددا كبيرا من الطلبة من مسارات تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، خاصة في ظل تغير قواعد الاختيار في مرحلة متقدمة من المسار التعليمي.

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في هذه الأسس، وفتح حوار موسع مع المعنيين، وتأجيل تطبيق القرارات أو استثنائها على دفعة 2009، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحمي مستقبل الطلبة.

 

وكانت حددت وزارة التربية والتعليم أسس التوزيع على الحقول الدراسية بالاعتماد على رغبة الطلبة من خلال نموذج إلكتروني يوقع من الطالب وولي أمره، إضافة إلى الالتزام بالطاقة الاستيعابية لكل حقل وبحد أقصى 30% من العدد الكلي، وفي حال اكتمال الطاقة الاستيعابية، تتم المفاضلة بين الطلبة وفق التحصيل الأكاديمي، اعتمادا على متوسط المعدل المئوي للصفين العاشر والحادي عشر مدرسيا.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده

مطالب نيابية بتوضيح أسس توزيع طلبة الحادي عشر على الحقول الأكاديمية

شؤون برلمانية مطالب نيابية بتوضيح أسس توزيع طلبة الحادي عشر على الحقول الأكاديمية

ل

أخبار محلية نقابة تجار الألبسة تعلق على فرض ضريبة 16% على الطرود البريدية

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

أخبار محلية استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

ل

أسواق ومال الذهب يحقق رقما قياسيا.. الطلب العالمي يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق

الموز

طب وصحة الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة

ل

اقتصاد محلي إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

ل

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني



 






الأكثر مشاهدة