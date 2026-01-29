شكاوى من أسس جديدة ومفاجئة لتحديد مسارات توجيهي 2009

الوكيل الإخباري- شكا أولياء أمور طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر (توجيهي 2009) من الأسس الجديدة والمفاجئة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا لتحديد الحقول والمسارات الدراسية.
وأضافوا أن أبناءهم اعتمدوا خلال الصف الحادي عشر على التركيز على المواد الوزارية الأساسية، بينما كانت باقي المواد مخصصة للنجاح فقط التي أكدت الوزارة في أكثر من مناسبة أنها لن تدخل ضمن المعايير.
وانتقد الأهالي اعتماد الرغبة والطاقة الاستيعابية بنسبة لا تتجاوز 30% لكل حقل، معتبرين أن هذا السقف قد يحرم عددا كبيرا من الطلبة من مسارات تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، خاصة في ظل تغير قواعد الاختيار في مرحلة متقدمة من المسار التعليمي.
وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في هذه الأسس، وفتح حوار موسع مع المعنيين، وتأجيل تطبيق القرارات أو استثنائها على دفعة 2009، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحمي مستقبل الطلبة.
