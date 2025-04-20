شكاوى من إغلاق السير لمخرج مستشفى الجامعة الأردنية باتجاه شارع المدينة المنورة

وبحسب المواطنين، فإن شرطة السير المتواجدة عند الدوار تمنع الخارجين من المستشفى من التوجه مباشرة نحو شارع المدينة "من الطريق المحاذي لمركز الحسين للسرطان"، وتُجبرهم على قطع مسافة طويلة باتجاه إشارة الجامعة الأردنية، ثم الالتفاف والعودة من جديد نحو شارع المدينة، في إجراء وصفوه بأنه مرهق وغير مبرر.
وأشار عدد من السائقين إلى أن هذه التحويلة تُضاعف المسافة والوقت، خاصة لمن يرافقون مرضى، أو الذين يحتاجون للعودة السريعة إلى منازلهم أو مراكز طبية أخرى، رغم أن الخروج مباشرة من الدوار نحو شارع المدينة متاح.
وتساءل المواطنون عن سبب هذا المنع المستمر، داعين الجهات المعنية في إدارة السير وأمانة عمّان الكبرى إلى إعادة تقييم هذا الترتيب المروري، خاصة وأنه يُضيف أعباءً على المرضى ومرافقيهم دون وجود إشارات واضحة أو بدائل منظمة.
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