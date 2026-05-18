شكاوى من إهمال الغابات والمتنزهات مع دخول الصيف .. حمّامات مغلقة وخدمات غائبة

وأشار مواطنون عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا" إلى أن الخدمات في بعض المواقع تكاد تكون شبه معدومة، لافتين إلى أن الحمامات العامة في عدد من المتنزهات إما مغلقة أو متضررة وتحتاج إلى صيانة عاجلة.
وأكدوا أن الغابات والمتنزهات تشكل متنفسًا مهمًا للأسر، خاصة خلال فصل الصيف، ما يستدعي اهتمامًا أكبر من الجهات الرسمية المعنية لضمان جاهزيتها وتوفير الخدمات الأساسية فيها.
ولفتوا إلى أن الاستعدادات لموسم الصيف تبدو شبه معدومة حتى الآن، مطالبين الجهات المسؤولة بالتحرك سريعًا لمعالجة الملاحظات وتجهيز هذه المواقع قبل ارتفاع وتيرة الإقبال عليها خلال الأسابيع المقبلة، بما يضمن بيئة مناسبة وآمنة للعائلات الباحثة عن الترفيه والترويح عن النفس.
