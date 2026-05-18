الإثنين 2026-05-18 10:47 ص

شكاوى من إهمال الغابات والمتنزهات مع دخول الصيف .. حمّامات مغلقة وخدمات غائبة

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
 
الإثنين، 18-05-2026 09:16 ص
الوكيل الإخباري-  اشتكى مواطنون من عدم جاهزية عدد من المتنزهات والغابات العامة لاستقبال الزوار مع بداية موسم الصيف الحالي، مؤكدين أن مستوى الخدمات المقدمة فيها لا يلبي احتياجات العائلات التي تقصدها للتنزه وقضاء أوقات الراحة.اضافة اعلان


 وأشار مواطنون عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا" إلى أن الخدمات في بعض المواقع تكاد تكون شبه معدومة، لافتين إلى أن الحمامات العامة في عدد من المتنزهات إما مغلقة أو متضررة وتحتاج إلى صيانة عاجلة.

وأكدوا أن الغابات والمتنزهات تشكل متنفسًا مهمًا للأسر، خاصة خلال فصل الصيف، ما يستدعي اهتمامًا أكبر من الجهات الرسمية المعنية لضمان جاهزيتها وتوفير الخدمات الأساسية فيها.

ولفتوا إلى أن الاستعدادات لموسم الصيف تبدو شبه معدومة حتى الآن، مطالبين الجهات المسؤولة بالتحرك سريعًا لمعالجة الملاحظات وتجهيز هذه المواقع قبل ارتفاع وتيرة الإقبال عليها خلال الأسابيع المقبلة، بما يضمن بيئة مناسبة وآمنة للعائلات الباحثة عن الترفيه والترويح عن النفس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي 2781 طنا من الخضار ترد السوق المركزي

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

عربي ودولي رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء بثلاث مسيّرات على المملكة العربية السعودية

دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي

طب وصحة دراسة: وضع الثلج على الالتواء قد يبطئ التعافي

ب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تفتتح الأسبوع على ارتفاع

تعبيرية

طب وصحة نقص الحديد.. رسائل صامتة يرسلها الجسم عبر الجلد والتذوق

أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

أخبار محلية أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار

ل

أخبار محلية محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية.. بنية متكاملة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه

الصناعة والتجارة: حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية محفوظة

أخبار محلية الصناعة والتجارة: حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية محفوظة



 
 






الأكثر مشاهدة

 