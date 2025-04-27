شكاوى من ارتفاع أسعار أحد أنواع حليب الأطفال بشكل كبير

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن حليب الأطفال الرضع المشار إليه ارتفع من سعر 5.4 دينار للعبوة إلى 6.80 دينار، قبل أن يرتفع مجددا إلى 7.2 دينار خلال أيام بعد الارتفاع الأول.
وأضافوا أن حليب الأطفال يعد أساسيا للأطفال الرضع، مما يشكل عبئا إضافيا عليهم، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود.
وأشاروا إلى أن الصيدليات تبرر الارتفاع بأنه يعود إلى الشركة الأم، وهي من قامت بتحديد الأسعار الجديدة.
ودعوا الجهات الرقابية المعنية إلى التقصي عن أسباب الارتفاع والتدخل إذا كان هناك أي مبالغة في الأسعار الجديدة.
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