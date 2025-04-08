شكاوى من ارتفاع سعر دواء لعلاج الغدة الدرقية

الوكيل الإخباري- اشتكت مواطنة من ارتفاع سعر دواء ثيروكسين (ثيروكسين الثلاجة) الذي كان يباع في الصيدليات بسعر 13 دينار إلى 21 دينار.

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وقالت المواطنة عبر "برنامج الوكيل"، إن الدواء مخصص لعلاج مرضى الغدة الدرقية حيث يستخدم لزيادة إفراز الغدة الدرقية وعلاج القصور فيها، وعلى المريض الاستمرار بتناوله مما يدلل على الحاجة إليه.

وأضافت أن الارتفاع المفاجئ بسعر الدواء كان كبيرا ولم تُعرف أسبابه بعد.