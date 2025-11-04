الثلاثاء 2025-11-04 08:49 م
 

شكاوى من الحمولة الزائدة على بعض خطوط النقل العام في عمّان

الوكيل الإخباري- اشتكى عدد من المواطنين من الحمولة الزائدة في باصات النقل العام في العاصمة عمّان التي باتت ظاهرة تتكرر يوميا بحسبهم.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن حمولة الباصات على بعض الخطوط قد تتجاوز السعة المسموح بها بعدد لا يقل عن 10 ركاب ما يؤدي إلى تكدس الركاب في الممرات بين الركاب بشكل غير آمن ويجعل التنقل داخل الباص صعبا ومزعجا لباقي الركاب أيضا.

وأضافوا أن الوقوف طوال فترة الرحلة قد تشكل خطرا مباشرا على سلامتهم، خاصة في ظل قيادة بعض السائقين بسرعات عالية أو التوقف المفاجئ وذلك لتقليل زمن الرحلات وزيادة عددها بالنسبة لهم.

وطالب المواطنين إدارة السير وهيئة تنظيم النقل البري بتكثيف الرقابة على أصحاب الباصات والسائقين، وعدم السماح بتلك التجاوزات التي تهدد سلامة الركاب، كما دعوا إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

يشار إلى أن مخالفة نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر تصل إلى فرض غرامة قيمتها 30 دينارا وفق المادة 36 من قانون السير.
 
 
