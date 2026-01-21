شكاوى من انقطاع فحص فيتامين B12 في مستشفى جرش الحكومي رغم أهميته الطبية

02:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761813 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اشتكى عدد من المواطنين من عدم توفّر مادة فحص فيتامين B12 في مختبرات مستشفى جرش الحكومي بشكل مستمر منذ فترات طويلة، الأمر الذي يحرم المرضى من إجراء فحص أساسي لتشخيص حالات نقص الفيتامين المرتبطة بمضاعفات صحية خطيرة. اضافة اعلان





وقال أحد المراجعين لـ "الوكيل الإخباري" إنه راجع المستشفى مرارًا خلال الأشهر الماضية لإجراء الفحص، وكان آخرها بتاريخ 8/1/2026، إلا أنه في كل مرة يتم إبلاغه بعدم توفّر مادة الفحص.



وأوضح أنه تواصل مع مديرية صحة جرش، حيث أُبلغ بأن كميات المادة محدودة وتنفد بسرعة، مشيرًا إلى وجود شكاوى عن استخدام بعض الكوادر لهذه المادة لإجراء فحوصات لأقاربهم أو لأنفسهم، ما يساهم في نفادها قبل تلبية احتياجات المرضى.



وأكد أن فحص فيتامين B12 ضروري لفئات واسعة من المرضى، من بينهم كبار السن، والحوامل والمرضعات عند وجود أعراض، إضافة إلى من يتناولون أدوية الحموضة لفترات طويلة أو دواء الميتفورمين لعلاج السكري.



وحذّر من أن نقص فيتامين B12 إذا تُرك دون علاج قد يؤدي إلى تلف عصبي دائم، لافتًا إلى أن هذا الفحص غير متوفر في أي مركز صحي، ويقتصر إجراؤه على المستشفى الحكومي في المحافظة.



وطالب المواطن الجهات المختصة في وزارة الصحة بالتدخل العاجل لتوفير مادة الفحص بشكل دائم، ومتابعة آلية صرفها، وضمان وصولها إلى المرضى المستحقين دون استثناء.

تم نسخ الرابط





