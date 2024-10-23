 
الأربعاء 2024-10-23 11:32 ص
 
 

شكاوى من تأخر صرف المستحقات لمشاركين بالانتخابات

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 10:17 ص
الوكيل الإخباري-اشتكى عدد  من المشاركين بتنظيم العملية الانتخابية من تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي وعدتهم بها الهيئة المستقلة للانتخاب ، وذلك بعد أن تواصلت معهم الهيئة المستقلة للانتخاب قبيل انتخابات البرلمان من أجل العمل والمساعدة في تنظيم وتسهيل دخول وخروج الناخبين أثناء الاقتراع .اضافة اعلان


وكانت الهيئة قد استعانت بآلاف الأفراد لمساعدتها على تنظيم الانتخابات وتسيير العملية الانتخابية ، بيد أنها لم تقم بصرف المستحقات المالية لهم بحسب شكواهم .
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل عاجل مزاد علني لبيع 1751 شقة و1275 مركبة - رابط

d

أخبار الشركات بدعم من البنك العربي اختتام فعاليات مبادرة " سنبلة"

يصف سياح تلال لشبونة بأنها «شديدة الانحدار» (غيتي)

منوعات "السياح يصرخون من الألم"... مدن أوروبية لا يمكنك المشي فيها

447 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

اقتصاد محلي الانجليزي والرشادي.. أسعار ليرة الذهب في الأردن

ا

أسواق ومال صندوق النقد الدولي: روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم

جانب من الزيارة

أخبار محلية وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني عين الباشا للذكور

غرام الذهب 21 يستقر عند 55.7 دينارا في الأردن

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء ؟

تعبيرية

خاص بالوكيل شكاوى من تأخر صرف المستحقات لمشاركين بالانتخابات



 


الأكثر مشاهدة