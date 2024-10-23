شكاوى من تأخر صرف المستحقات لمشاركين بالانتخابات

وكانت الهيئة قد استعانت بآلاف الأفراد لمساعدتها على تنظيم الانتخابات وتسيير العملية الانتخابية ، بيد أنها لم تقم بصرف المستحقات المالية لهم بحسب شكواهم .
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