شكاوى من تأخر صرف المستحقات لمشاركين بالانتخابات

الوكيل الإخباري- اشتكى عدد من المشاركين بتنظيم العملية الانتخابية من تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي وعدتهم بها الهيئة المستقلة للانتخاب ، وذلك بعد أن تواصلت معهم الهيئة المستقلة للانتخاب قبيل انتخابات البرلمان من أجل العمل والمساعدة في تنظيم وتسهيل دخول وخروج الناخبين أثناء الاقتراع . اضافة اعلان





وكانت الهيئة قد استعانت بآلاف الأفراد لمساعدتها على تنظيم الانتخابات وتسيير العملية الانتخابية ، بيد أنها لم تقم بصرف المستحقات المالية لهم بحسب شكواهم .