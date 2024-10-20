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شكاوى من تأخر صرف مستحقات لطلبة المنح والقروض الداخلية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 01:46 م
الوكيل الإخباري-  اشتكى طلبة المنح والقروض الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تأخر عمليات صرف مستحقاتهم وردياتهم المالية .اضافة اعلان


وأضافوا لـ "الوكيل الإخباري" بأنهم توجهوا إلى الأفرع البنكية من أجل سحب مستحقاتهم المالية بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد الصرف الموافق اليوم الأحد ليتفاجئوا بأن الأموال لم تٌرصّد بعد في حساباتهم وفق ما أفاد لهم موظفوا البنك.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق بأن عمليات صرف المستحقات ستكون اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 20 -10-2024، كما أشارت الوزارة بأنها ستقوم تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
 
gnews

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