الأربعاء 2025-03-26 02:31 م
 

شكاوى من تأخر وضع إجابات معتمدة لمهارات اللغة العربية لتوجيهي 2008

ا
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 01:23 م
الوكيل الإخباري - اشتكى أولياء أمور طلبة بالصف الأول الثانوي / توجيهي 2008 من تأخر المركز الوطني للمناهج بوضع إجابات لمادة المهارات للغة العربية.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الإجابات هي المعتمدة في الامتحانات التي تعقدها الوزارة والتي سيتم بناءً عليها تقييم الطلبة، لافتين إلى أن عدم وجود إجابات معتمدة قد تؤثر على التحصيل العلمي للطلبة.

وأضافوا أنه مضى وقت طويل على الفصل الدراسي وشارف على الانتهاء ولم تصدر الإجابات حتى اللحظة.

ودعوا إلى وضع الإجابات المعتمدة حتى يتاح للطلبة الاطلاع عليها والالتزام بها أثناء التقدم للامتحانات ولكي لا تتراكم المادة الدراسية عليهم.
 
gnews

أحدث الأخبار

نقابة المطاعم

أخبار محلية نقابة المطاعم: القطاع يشهد انفراجة في الإقبال خلال العشر الأواخر

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

للا

منوعات العيد على الأبواب! اكتشفي سر عجينة المعمول الطري لتحصلي على طعم لا يقاوم

غاى

طب وصحة بعد زيادة الوزن في رمضان.. 5 عادات صباحية فعّالة لتقليل دهون البطن

تعبيرية

أخبار محلية الجمارك توقف استقبال الشحن من الجانب السوري خلال عطلة عيد الفطر

ا

أخبار محلية بلدية إربد تحدد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

ى

فن ومشاهير مقتل شخصية "عدلا" يشعل الترند في مسلسل بالدم - فيديو

ا

خاص بالوكيل شكاوى من تأخر وضع إجابات معتمدة لمهارات اللغة العربية لتوجيهي 2008



 
 





الأكثر مشاهدة