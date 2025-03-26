شكاوى من تأخر وضع إجابات معتمدة لمهارات اللغة العربية لتوجيهي 2008

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الوكيل الإخباري - اشتكى أولياء أمور طلبة بالصف الأول الثانوي / توجيهي 2008 من تأخر المركز الوطني للمناهج بوضع إجابات لمادة المهارات للغة العربية. اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الإجابات هي المعتمدة في الامتحانات التي تعقدها الوزارة والتي سيتم بناءً عليها تقييم الطلبة، لافتين إلى أن عدم وجود إجابات معتمدة قد تؤثر على التحصيل العلمي للطلبة.



وأضافوا أنه مضى وقت طويل على الفصل الدراسي وشارف على الانتهاء ولم تصدر الإجابات حتى اللحظة.



ودعوا إلى وضع الإجابات المعتمدة حتى يتاح للطلبة الاطلاع عليها والالتزام بها أثناء التقدم للامتحانات ولكي لا تتراكم المادة الدراسية عليهم.