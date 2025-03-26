شكاوى من تأخر وضع إجابات معتمدة لمهارات اللغة العربية لتوجيهي 2008

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الإجابات هي المعتمدة في الامتحانات التي تعقدها الوزارة والتي سيتم بناءً عليها تقييم الطلبة، لافتين إلى أن عدم وجود إجابات معتمدة قد تؤثر على التحصيل العلمي للطلبة.
وأضافوا أنه مضى وقت طويل على الفصل الدراسي وشارف على الانتهاء ولم تصدر الإجابات حتى اللحظة.
ودعوا إلى وضع الإجابات المعتمدة حتى يتاح للطلبة الاطلاع عليها والالتزام بها أثناء التقدم للامتحانات ولكي لا تتراكم المادة الدراسية عليهم.
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