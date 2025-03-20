الخميس 2025-03-20 01:09 م
 

شكاوى من تأخير دفع مستحقات موظفي مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 20-03-2025 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   اشتكى عدد من موظفي العقود في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية من تأخير صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بالمشاريع المنتهية، مما أدى إلى حالة من الإحباط بين الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم المستحقة حتى الآن.اضافة اعلان


وقال موظفون عملوا على مشاريع انتهت في أيلول (سبتمبر) 2024 لـ"الوكيل الإخباري" بأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى اللحظة، في حين أن هناك آخرين لم يتلقوا رواتبهم عن مشاريع أخرى في الفترة ذاتها.

ويؤكد الموظفون أن التأخير في دفع الرواتب قد أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وأدى إلى صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي ردود فعل أو توضيحات بشأن مصير مستحقاتهم المالية.

من جهة أخرى، يطالب الموظفون بتوضيح رسمي من قبل إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية حول سبب هذا التأخير غير المبرر، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لصرف المستحقات المتأخرة وحل هذه الأزمة التي طال أمدها.
 
 
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