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شكاوى من تعطل في نظام الأراضي والمساحة منذ أيام

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دائرة الاراضي والمساحة
الإثنين، 03-03-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري- شكا عدد من المواطنين من تعطل خدمات في نظام دائرة الأراضي والمساحة الإلكتروني منذ أيام مما أدى إلى تعطل معاملاتهم التي تقدر بمبالغ مالية كبيرة وترفد خزينة الدولة بالرسوم.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن بعض أنظمة دائرة الأراضي والمساحة معطلة منذ أيام مثل نظام التأجير التمويلي والأنظمة المرتبطة بالبنوك.

 

وأشاروا إلى أنهم حاولوا مرارا التواصل مع الإدارة لإنجاز معاملاتهم العالقة بشكل يدوي لحين إصلاح العطل في النظام الإلكتروني.

 
gnews

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خاص بالوكيل شكاوى من تعطل في نظام الأراضي والمساحة منذ أيام



 




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