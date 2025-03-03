شكاوى من تعطل في نظام الأراضي والمساحة منذ أيام

الوكيل الإخباري- شكا عدد من المواطنين من تعطل خدمات في نظام دائرة الأراضي والمساحة الإلكتروني منذ أيام مما أدى إلى تعطل معاملاتهم التي تقدر بمبالغ مالية كبيرة وترفد خزينة الدولة بالرسوم.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن بعض أنظمة دائرة الأراضي والمساحة معطلة منذ أيام مثل نظام التأجير التمويلي والأنظمة المرتبطة بالبنوك.