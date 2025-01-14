شكاوى من تعطل نظام الاستعلام عن مخالفات السير

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم يحاولون الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن مخالفات السير منذ أمس الاثنين.
وأضافوا أنهم يحاولون الاستعلام عن مخالفات السير لكن الخدمة متوقفة.
ولم تفد أمانة عمّان الكبرى عبر منصاتها المختلفة بوجود أي أعمال صيانة أو تحديث أو فترة توقف لخدماتها.
-
أخبار متعلقة
-
العفو العام.. الطريق ليست معبّدة وعليه المرور بهذه المراحل قبل إقراره
-
عودة نظام استعلام مخالفات السير للعمل
-
رئيس محكمة سابق يكشف عقوبة قاتل أطفاله في سيل الزرقاء
-
معلمين يعدون المشاريع بالنيابة عن الطلبة في نظام "بيتيك" .. والنظام أمام لجنة التربية النيابية
-
الصحة: 2500 مريض كلى محولين الى المستشفيات الخاصة
-
تنظيم الطاقة: منح المشتركين في العقبة والأغوار 60 يوما لتسديد فواتير الكهرباء وحسب متوسط الاستهلاك
-
حريق في شقة باربد يخلف إصابة شخص من جنسية عربية
-
كم وصلت أسعار الدجاج في الاردن ؟