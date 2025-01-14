 
الثلاثاء 2025-01-14 01:42 م
 

شكاوى من تعطل نظام الاستعلام عن مخالفات السير

شعار أمانة عمان الكبرى
شعار أمانة عمان الكبرى
الثلاثاء، 14-01-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري - شكا عدد من المواطنين من تعطل نظام الاستعلام عن مخالفات السير على موقع أمانة عمّان الكبرى.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم يحاولون الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن مخالفات السير منذ أمس الاثنين.


وأضافوا أنهم يحاولون الاستعلام عن مخالفات السير لكن الخدمة متوقفة.


ولم تفد أمانة عمّان الكبرى عبر منصاتها المختلفة بوجود أي أعمال صيانة أو تحديث أو فترة توقف لخدماتها.

 
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