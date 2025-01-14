شكاوى من تعطل نظام الاستعلام عن مخالفات السير

الوكيل الإخباري - شكا عدد من المواطنين من تعطل نظام الاستعلام عن مخالفات السير على موقع أمانة عمّان الكبرى.

اضافة اعلان



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنهم يحاولون الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن مخالفات السير منذ أمس الاثنين.



وأضافوا أنهم يحاولون الاستعلام عن مخالفات السير لكن الخدمة متوقفة.