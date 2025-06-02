شكاوى من تعطل نظام الدفع الإلكتروني بالأحوال المدنية

01:18 م

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الوكيل الإخباري- شكا عدد من المواطنين من تأخر إنجاز معاملاتهم لدى فروع دائرة الأحوال المدنية والجوازات بسبب تعطل خدمة الدفع الإلكتروني عبر "اي فواتيركم". اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد من المواطنين حاولوا تجديد جوازات سفرهم إلا أنهم اصطدموا بتعطل نظام الدفع ما حال دون إنجاز معاملاتهم وعرضهم للتأخير.



وأضافوا أن تعطل الخدمة كلفهم وقتا وجهدا إضافيين لإنجاز المعاملات.



ودعوا إلى ضرورة إتاحة أكثر من طريقة للدفع في فروع الأحوال المدنية وعدم اقتصارها فقط على الدفع الإلكتروني نظرا لأن تعل النظام يتسبب بتأخير إنجاز المعاملات.