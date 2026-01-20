شكاوى من توقف معاملات العقار في بلدية غرب إربد

08:39 ص

الوكيل الإخباري- شكا مواطنون في لواء غرب إربد من توقف إصدار براءات الذمة للعقارات منذ أكثر من عشرة أيام، عقب بدء بلدية غرب إربد بتفعيل نظام إلكتروني جديد خاص بإجراءات براءة الذمة، ما أدى إلى تعطّل معاملات المواطنين وتأخير إنجازها.





وبحسب الشكوى التي وصلت إلى موقع الوكيل الإخباري، فإن المواطنين كانوا يحصلون سابقًا على براءة الذمة من خلال النظام اليدوي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة، إلا أن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد، والذي أُعلن عنه بهدف تسهيل الإجراءات، تسبب بتوقف المعاملات بالكامل دون إيجاد بدائل مؤقتة.



وأوضح مقدّم الشكوى أنه تقدم بطلبات إصدار براءة ذمة لأربع قطع أراضٍ منذ عشرة أيام، إلا أنها لم تُنفّذ حتى الآن على الأنظمة المعتمدة، رغم مراجعته البلدية عدة مرات، حيث كان يتم تأجيل الموضوع لليوم التالي في كل مرة.



وأكدت الشكوى أن جميع معاملات براءة الذمة في لواء غرب إربد متوقفة حاليًا بسبب عدم جاهزية البلدية لتطبيق النظام الإلكتروني، وعدم تدريب الموظفين عليه قبل إطلاقه رسميًا، ما ألحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين وأعاق معاملاتهم العقارية.



وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة الخلل، سواء عبر تسريع تأهيل الموظفين، أو السماح مؤقتًا بالعودة إلى النظام اليدوي، إلى حين استقرار العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، حفاظًا على مصالح المواطنين ومنع تكدّس المعاملات.

