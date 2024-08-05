شكاوى من عدم السماح لتجار بتصدير البندورة.. والزراعة: إجراء مؤقت

وأوضح أن الوزارة على تواصل مع نقابة مصدري الخضار والفواكه وتتابع حيثيات القرار وأي كميات فائضة عن حاجة السوق سيسمح بتصديرها.
وكان قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، البدء بتقييد تصدير محصول البندورة تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق، والاستمرار في هذا النهج التدريجي والمضي بهذا التدريج وصولا إلى وقف التصدير بشكل تام في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة للأسواق وارتفاع أسعارها.
وأدى انخفاض كميات البندورة المستوردة للأسواق المركزية إلى ارتفاع أسعارها و يعود إلى فترة الانتقال بين عروات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة (موجات الحر)، حيث تتوقع الوزارة الوصول إلى كميات منتظمة تفي وتزيد عن حاجة السوق المحلي منتصف شهر آب الحالي وانخفاض أسعارها قبل ذلك.
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