شكاوى من نقص أسرة الأطفال بالمستشفيات الحكومية في عمّان

الوكيل الإخباري- شكا مواطنون في عمّان من النقص الحاد في أسرة الأطفال داخل المستشفيات الحكومية بالعاصمة.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يضطرون إلى تحويل أطفالهم المرضى إلى مستشفيات في مناطق بعيدة مثل جرش والمفرق والشونة، مما يحملهم أعباءً إضافية جراء التنقل الطويل عدا عن بعد هذه المستشفيات عن العاصمة.



وأضافوا أن الأطفال دون 6 سنوات هم الأكثر تضررا علما بأنهم مؤمنون صحيا، داعين إلى توفير المزيد من الأسرة في المستشفيات الحكومية بحيث تغطي الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.



وطالبوا بضرورة تحسين البنية التحتية وزيادة أعداد الأسرة والكوادر الطبية في أقسام الأطفال، بما يضمن رعاية صحية ملائمة للمرضى.



وكان طرح "برنامج الوكيل" اليوم الأحد، شكوى أحد المواطنين جراء معاناة ابنه المريض بسبب نقص الأسرة .

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