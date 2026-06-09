شكوى حول وجود عفن في كيس ارز اشترته سيدة من سوبر ماركت بعمان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -شكت سيدة لموقع الوكيل الاخباري بأنها اشترت كيس أرز من أحد السوبر ماركت بالعاصمة عمان، وعند استخدامه تفاجأت بوجود علامات عفن واضحة على المنتج.

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موقع الوكيل الاخباري يضع بدوره الشكوى أمام الجهات المختصة المعنية بسلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات محتملة.



وأكدت الشكوى على أهمية تشديد الرقابة على المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، لضمان سلامة المستهلكين ومنع تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.