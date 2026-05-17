شكوى من صرف دواء منتهي الصلاحية في مستشفى الزرقاء.. ومديره يرد

الأحد، 17-05-2026 01:49 م

الوكيل الإخباري- شكا مواطن من صرف (مضاد حيوي) لطفله المريض من مستشفى الزرقاء الحكومي قال أنه تفاجأ إن الدواء منتهي الصلاحية.

وقال المواطن لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى وصف الدواء بعد معاينة طفله لدى الطبيب في المستشفى، قبل أن يتم الصرف من الصيدلية وينتهي بتاريخ 5/2026، علما بأن الدواء مصنوع بتاريخ 5/2024، مما أثار مخاوفه على صحة طفله المريض.

من جانبه أوضح مدير المستشفى الدكتور عوض الخزاعلة أن الإجراء المتبع قانوني، مؤكدا أن الدواء المشار إليه ما زال ضمن فترة الصلاحية المحددة حتى 31 أيار 2026، وبالتالي فهو صالح للاستخدام الطبي.

وقال الخزاعلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدواء فعال وآمن ولا يشكل أي خطر على صحة المرضى، مشددا على التزام المستشفى بالمعايير الطبية والرقابية في صرف الأدوية والتأكد من سلامتها.

