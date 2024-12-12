 
الخميس 2024-12-12 09:41 ص
 

شهود عيان: اندلاع حريق بمحل البسة في عمان (فيديو)

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
الخميس، 12-12-2024 08:04 ص

الوكيل الإخباري-  افاد شهود عيان لـ الوكيل الاخباري باندلاع حريق باحدى محلات الألبسة   في منطقة ابو علندا فجر اليوم الخميس  .

وافادوا بأن مجموعات الدفاع المدني بالموقع للتعامل مع الحادث ، فيما لم يبلغ لغاية اللحظة عن اصابات بشرية 

ووثقت مشاهد وصلت الـ الوكيل الاخباري تصاعد اعمدة الدخان ولحظة اندلاع الحريق

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