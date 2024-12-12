شهود عيان: اندلاع حريق بمحل البسة في عمان (فيديو)

وافادوا بأن مجموعات الدفاع المدني بالموقع للتعامل مع الحادث ، فيما لم يبلغ لغاية اللحظة عن اصابات بشرية
ووثقت مشاهد وصلت الـ الوكيل الاخباري تصاعد اعمدة الدخان ولحظة اندلاع الحريق
اندلاع حريق بمحل البسة بمنطقة ابو علندا في العاصمة عمان فجر الخميس #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/J9Ji0UPPIv— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 12, 2024
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