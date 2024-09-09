شوارع عمّان تسر الناظرين الأربعاء

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

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قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن كوادر الأمانة ستباشر بإزالة مظاهر الدعاية الانتخابية فور الانتهاء من عملية الاقتراع التي ستنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً دون أي تمديد.

وتوقع الرحامنة أن تكون شوارع العاصمة عمان خالية من مظاهر الدعاية الانتخابية بحلول يوم الأربعاء .



وبين الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" أن أمانة عمان ازالت ما يزيد عن 25 ألف مخالفة لتعليمات وشروط الحملات الدعائية الانتخابية ، والتي كانت تشكل خطراً على السلامة العامة والحركة المرورية .



واشتكى مواطنون من فوضى الدعاية الانتخابية التي غرقت فيها شوارع المملكة حيث غطت صور المرشحين الأماكن العامة والشوارع وإشارات المرور.