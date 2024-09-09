شوارع عمّان تسر الناظرين الأربعاء

وبين الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" أن أمانة عمان ازالت ما يزيد عن 25 ألف مخالفة لتعليمات وشروط الحملات الدعائية الانتخابية ، والتي كانت تشكل خطراً على السلامة العامة والحركة المرورية .
واشتكى مواطنون من فوضى الدعاية الانتخابية التي غرقت فيها شوارع المملكة حيث غطت صور المرشحين الأماكن العامة والشوارع وإشارات المرور.
ويتوجه غدا الثلاثاء الاردنيين إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين
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