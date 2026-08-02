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"شو ذنب طفلي؟" .. أب يروي معاناة نجله بعد حادثة مؤلمة في إربد

"شو ذنب طفلي؟" .. أب يروي معاناة نجله بعد حادثة مؤلمة في إربد
"شو ذنب طفلي؟" .. أب يروي معاناة نجله بعد حادثة مؤلمة في إربد
 
الأحد، 02-08-2026 11:03 ص
الوكيل الإخباري- أفاد والد الطفل عبدالرحمن أمجد بني عامر، البالغ من العمر 10 سنوات، بتعرض نجله لهجوم من كلب ضال قبل أيام في محافظة إربد، أثناء توجهه إلى منزل جده، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وتشوهات في أنحاء متفرقة من جسده.اضافة اعلان


وقال لـ "الوكيل الإخباري" إن نجله ما يزال يعاني من آثار الحادثة التي تركت عليه آثارًا جسدية ونفسية، مشيرًا إلى أن الطفل يستيقظ ليلًا بحالة من الخوف والهلع نتيجة ما تعرض له خلال الهجوم.

وأضاف أن نجله عاش لحظات صعبة بعد تعرضه لهجوم الكلب، مؤكدًا أن آثار الإصابة ما تزال حاضرة، وأن الحادثة تركت أثرًا كبيرًا على نفسيته، مطالبًا الجهات المعنية بمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية الأطفال.

وأشار والد الطفل إلى أهمية إيجاد حلول فاعلة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة في المناطق السكنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال والمواطنين، ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
 
 


gnews

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