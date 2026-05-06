الأربعاء 2026-05-06 11:02 ص

صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط

صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-05-2026 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير صحة محافظة العاصمة، الدكتور طه التميمي، إن مركز صحي جبل النزهة شهد خلال الأيام الماضية بطئاً في عمل نظام “حكيم”، رغم أنه يعمل، إلا أنه بحاجة إلى تحديث، الأمر الذي تسبب بإرباك للمواطنين أثناء صرف الوصفات.اضافة اعلان


وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن من الحلول المطروحة لتجاوز المشكلة، تحميل تطبيق “حكيمي” على هواتف المواطنين، بما يتيح لهم متابعة وصرف أدويتهم بسهولة ومن أي مكان.

وأشار إلى أن دواء الضغط (160/12.5) غير مقطوع، وإنما متوفر ببديل يتمثل بحبتين منفصلتين (دواء ضغط + مدر بول).

وكان قد ورد إلى "برنامج الوكيل" شكاوى حول تعطل نظام "حكيم" ونقص بعض أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، في عدد من المراكز الصحية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار محلية البترا تتجه لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة ضمن خطة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار

هجوم في هرمز يصيب بحارة سفينة "سان أنطونيو" التابعة لشركة فرنسية

عربي ودولي هجوم في هرمز يصيب بحارة سفينة "سان أنطونيو" التابعة لشركة فرنسية

بالصورة... إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير

فن ومشاهير إلقاء القبض على ممثل سوريّ شهير - صورة

الجمارك الأردنية تصدر بلاغ لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

أخبار محلية الجمارك الأردنية تصدر بلاغ لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

يُعدّ الملح من المكونات الأساسية في حياتنا اليومية، فلا يكاد يخلو منه أي طعام. وبين فوائده ومخاطره، تبقى الكمية المستهلكة هي العامل الأهم في تحديد تأثيره على الصحة. من جهة الفوائد، يحتوي الملح على الص

طب وصحة كيف يؤثر الملح على الجسم؟

أكاديمي شرعي: الانتحار من الكبائر ولا يجوز تكفير المنتحر

خاص بالوكيل أكاديمي شرعي: الانتحار من الكبائر ولا يجوز تكفير المنتحر

أول إطلالة لزوجة الراحل هاني شاكر بعد وفاته.. وقواعد لحضور الصحافيين جنازته اليوم

فن ومشاهير أول ظهور لزوجة هاني شاكر بعد وفاته - صورة

صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط

خاص بالوكيل صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط



 
 






الأكثر مشاهدة

 