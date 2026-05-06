صحة العاصمة: بطء في نظام "حكيم" بمركز صحي جبل النزهة وتوضيح بشأن أدوية الضغط

09:49 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير صحة محافظة العاصمة، الدكتور طه التميمي، إن مركز صحي جبل النزهة شهد خلال الأيام الماضية بطئاً في عمل نظام “حكيم”، رغم أنه يعمل، إلا أنه بحاجة إلى تحديث، الأمر الذي تسبب بإرباك للمواطنين أثناء صرف الوصفات. اضافة اعلان





وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن من الحلول المطروحة لتجاوز المشكلة، تحميل تطبيق “حكيمي” على هواتف المواطنين، بما يتيح لهم متابعة وصرف أدويتهم بسهولة ومن أي مكان.



وأشار إلى أن دواء الضغط (160/12.5) غير مقطوع، وإنما متوفر ببديل يتمثل بحبتين منفصلتين (دواء ضغط + مدر بول).



وكان قد ورد إلى "برنامج الوكيل" شكاوى حول تعطل نظام "حكيم" ونقص بعض أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، في عدد من المراكز الصحية.





