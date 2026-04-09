الخميس 2026-04-09 11:13 م

صحة العاصمة لـ "برنامج الوكيل": إعادة فتح مركز صحي أبو نصير الشامل نهاية الشهر الحالي

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 09-04-2026 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير مديرية صحة محافظة العاصمة الدكتور طه التميمي إنه من المتوقع إعادة فتح مركز صحي أبو نصير الشامل نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.

وأوضح التميمي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم طرح عطاء لصيانة المركز لمدة 120 يوماً الذي أُغلق منذ تاريخ 26/11/2025 ، في إطار تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وقيمة العطاء 139 الف دينار .

وبيّن أن آلية العمل كانت تعتمد على التنفيذ لكل طابق، إلا أن وجود المراجعين أثناء أعمال الصيانة كان يسبب إرباكاً للمقاول والمراجعين، ما استدعى اتخاذ قرار الإغلاق الكامل لتسريع الإنجاز وتفادي التأخير.

وأشار إلى أنه تم تحويل مراجعي منطقة أبو نصير إلى ثلاثة مراكز صحية بديلة هي: مركز صحي صويلح الشامل، مركز صحي الجبيهة الشامل، ومركز صحي إسكان بدران الأولي، مع التعميم على المواطنين بمراجعة المركز الأقرب لهم.

