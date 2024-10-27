"صحة الوافدين" في الأردن تُصدر 225 ألف شهادة صحية في 9 شهور

12:35 م

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الوكيل الإخباري- كشف مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم المعايعة ان المديرية أصدرت 224,502 شهادة صحية منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي. اضافة اعلان





وقال المعايعة لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد الشهادات الصحية الصادرة للوافدين في مركز الجاردنز وصل إلى 76882 شهادة ، فيما وصل العدد في باقي مراكز المملكة إلى 147620 شهادة .



ولفت إلى أن هذه الإجراءات تساعد الوافدين والكفلاء في الاطمئنان على الحالة الصحية للوافد ، وبيان لياقته الصحية في حال كان لائق صحياً أم غير لائق والتي ضمن شروط إجراءات الاستقدام ، وتجديد الاقامة في الأردن .



