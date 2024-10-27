"صحة الوافدين" في الأردن تُصدر 225 ألف شهادة صحية في 9 شهور

وقال المعايعة لـ "الوكيل الإخباري" أن عدد الشهادات الصحية الصادرة للوافدين في مركز الجاردنز وصل إلى 76882 شهادة ، فيما وصل العدد في باقي مراكز المملكة إلى 147620 شهادة .
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تساعد الوافدين والكفلاء في الاطمئنان على الحالة الصحية للوافد ، وبيان لياقته الصحية في حال كان لائق صحياً أم غير لائق والتي ضمن شروط إجراءات الاستقدام ، وتجديد الاقامة في الأردن .
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