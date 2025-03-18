صحفي فلسطيني يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع تجدد العدوان

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الوكيل الإخباري- حذر الصحفي مازن البلبيسي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع تجدد عدوان الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء، وسط إغلاق المعابر الحدودية ووقف إدخال المساعدات الإغاثية. اضافة اعلان





وقال البلبيسي -من قطاع غزة-، اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن حصيلة الشهداء منذ استئناف العدوان على غزة ارتفعت إلى 350 شهيدا، وسط غموض حول شكل العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل على القطاع.



وأضاف أن إسرائيل تشن عدوان كبير وواسع على كامل جغرافيا قطاع غزة من خلال غارات جوية واستهداف مدفعي بالإضافة إلى استهداف الشريط الساحلي للقطاع من خلال الزوارق الحربية.



وأشار البلبيسي إلى أن إسرائيل تقول أن استئناف الحرب جاء للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لأنها ترفض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية لتمديد وقف إطلاق النار دون الذهاب إلى مرحلة ثانية وعدم الانسحاب من بعض المناطق في غزة.



وبيّن أن هناك نية لدى إسرائيل من أجل استئناف الحرب على غزة واتخذت القرار خلال المشاورات الأمنية التي عقدت قبل أيام وكان لدى إسرائيل 48 ساعة على الأقل من أجل التخطيط لعودة العمليات العسكرية في غزة.