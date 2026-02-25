صدق أو لا تصدق .. سرقة بتخطيط شيطاني داخل مقبرة سحاب

وقال مراد، في حديثه لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إنه توجّه إلى المقبرة للمشاركة في الصلاة على عمه ومواراته الثرى، وأثناء حمل النعش تقدّم شاب لا يعرفه ولا يمتّ بصلة لعائلة المتوفى، وطلب مساعدته في حمل النعش.
وأضاف أن الشاب، وبعد لحظات من حمل النعش، تظاهر بالسقوط على الأرض، ما أدى إلى إرباك المشيعين وتأخره عن النعش، قبل أن يكتشف لاحقًا اختفاء مبلغ مالي من جيبه يُقدّر بنحو ألف دينار.
وبيّن مراد أن ملابسات الحادثة تشير إلى أن السقوط كان متعمّدًا بهدف تنفيذ السرقة، مستغلًا حالة الحزن والانشغال التي يعيشها أهل الفقيد وذووه خلال مراسم الدفن.
وأكد أن مثل هذه التصرفات لا تصدر إلا عن أناس لا يوجد لديهم مخافة من الله ، موجهاً رسالة إلى الإخوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء مراسم الدفن وعدم السماح لأي شخص غريب بالاقتراب منه ، لكونه اكتشف أن الموضوع منتشر مؤخراً داخل المقابر .
سُرق منه 1000 دينار اثناء دفن عمه مواطن يروي ما حدث معه#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/TFf8teFHhN— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 25, 2026
