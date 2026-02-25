الأربعاء 2026-02-25 11:16 ص

صدق أو لا تصدق .. سرقة بتخطيط شيطاني داخل مقبرة سحاب

الأربعاء، 25-02-2026 10:51 ص
الوكيل الإخباري-  روى الشاب مراد موسى تفاصيل حادثة سرقة تعرّض لها داخل مقبرة سحاب، واصفًا ما جرى بأنه سلوك دخيل على المجتمع وغريب عن قيمه، وذلك أثناء مشاركته في تشييع ودفن عمه شقيق والده الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.اضافة اعلان


وقال مراد، في حديثه لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إنه توجّه إلى المقبرة للمشاركة في الصلاة على عمه ومواراته الثرى، وأثناء حمل النعش تقدّم شاب لا يعرفه ولا يمتّ بصلة لعائلة المتوفى، وطلب مساعدته في حمل النعش.

وأضاف أن الشاب، وبعد لحظات من حمل النعش، تظاهر بالسقوط على الأرض، ما أدى إلى إرباك المشيعين وتأخره عن النعش، قبل أن يكتشف لاحقًا اختفاء مبلغ مالي من جيبه يُقدّر بنحو ألف دينار.

وبيّن مراد أن ملابسات الحادثة تشير إلى أن السقوط كان متعمّدًا بهدف تنفيذ السرقة، مستغلًا حالة الحزن والانشغال التي يعيشها أهل الفقيد وذووه خلال مراسم الدفن.

وأكد أن مثل هذه التصرفات لا تصدر إلا عن أناس لا يوجد لديهم مخافة من الله ، موجهاً رسالة إلى الإخوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء مراسم الدفن وعدم السماح لأي شخص غريب بالاقتراب منه ، لكونه اكتشف أن الموضوع منتشر مؤخراً داخل المقابر .
 
 


