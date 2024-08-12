صدور تعليمات مكرمة أبناء المعلمين في الجريدة الرسمية – تفاصيل

الوكيل الإخباري-صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات البعثات الدراسية لابناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم .



ونصت التعليمات على انه يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها للعام الدراسي ذاته المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة شريطة تقديم طلب الاستفادة .



كما نصت التعليمات انه يحق للحاصلين على شهادة الثانوية الاردنية التكميلي "المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة في العام الدراسي الذي يلي حصولهم على الشهادة وفق سياسة القبول الموحد .



وتالياً تفاصيل التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين 12 / 8 / 2024









