صدور تعليمات مكرمة أبناء المعلمين في الجريدة الرسمية – تفاصيل

ونصت التعليمات على انه يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها للعام الدراسي ذاته المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة شريطة تقديم طلب الاستفادة .
كما نصت التعليمات انه يحق للحاصلين على شهادة الثانوية الاردنية التكميلي "المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة في العام الدراسي الذي يلي حصولهم على الشهادة وفق سياسة القبول الموحد .
وتالياً تفاصيل التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين 12 / 8 / 2024
-
أخبار متعلقة
-
خبير اقتصادي: تخفيض أسعار الفائدة في الأردن مسألة وقت
-
1718 شقة و1226 مركبة للبيع في المزاد العلني - رابط
-
وفاة و6 اصابات بحادث سير في اربد
-
تنقلات بين كبار ضباط مديرية الأمن العام - اسماء
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل الشهر المقبل
-
التعليم العالي توضح بشأن صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط
-
الصرافين: عودة المغتربين واستمرار الحرب على غزة وراء انخفاض الحوالات
-
ادارة الأرصاد الجوية : لا مؤشرات على موجات حارة حتى 20 آب