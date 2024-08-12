 
الإثنين 2024-08-12 03:46 م
 
 

صدور تعليمات مكرمة أبناء المعلمين في الجريدة الرسمية – تفاصيل

ارشيفية
الجريدة الرسمية




 

الإثنين، 12-08-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري-صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات البعثات الدراسية لابناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم . 


ونصت التعليمات على انه يحق للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها للعام الدراسي ذاته المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة شريطة تقديم طلب الاستفادة .


كما نصت التعليمات انه يحق للحاصلين على شهادة الثانوية الاردنية التكميلي "المنافسة على الاستفادة من المقاعد المخصصة للبعثة في العام الدراسي الذي يلي حصولهم على الشهادة وفق سياسة القبول الموحد .

وتالياً تفاصيل التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين  12 / 8 / 2024


Image1_820241214210648973856.jpg
Image2_820241214210648973856.jpg
Image3_820241214210648973856.jpg
Image4_820241214210648973856.jpg

 

 
Image1_8202412142135417809450.jpg
Image2_8202412142135417809450.jpg
Image3_8202412142135417809450.jpg


Image4_8202412142135417809450.jpgImage1_8202412142944668460158.jpg

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة أيهما أفضل الملفوف الأحمر أم الأخضر؟

الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

غزة

فلسطين شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال نقطة شحن هواتف بخان يونس

سنجاب

فيديو منوع في الحر، اسقِ من تستطيع شربة ماء

تعبيرية

طب وصحة نصائح مفيدة قبل التبرع بالدم في الصيف

خاتم عالق في الاصبع

فيديو منوع الطريقة الصحيحة لإزالة خاتم عالق بالاصبع

تعبيرية

طب وصحة كيف يؤثر الطقس الحار على الصحة النفسية؟

تعبيرية

أخبار محلية لائحة تنظيمية للتأكيد على ضوابط ترويج الأدوية وحصرها لمقدمي الرعاية الصحية





 


 



الأكثر مشاهدة