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صرف رواتب القطاع العام اليوم

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أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري- كشف مصدر حكومي مطلع عن صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر آذار الحالي اليوم الأحد.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم إرسال رسائل نصية للمستحقين عبر أرقام هواتفهم.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي وإذا ما سيتم صرفها مبكرا مع اقتراب عيد الفطر السعيد ولتبية التزامات العيد والتحضيرات له.
 
 
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