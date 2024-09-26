الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
أكد رئيس قسم الحسابات في وزارة التربية والتعليم عطا الحمران، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم.
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