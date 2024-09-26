الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أكد رئيس قسم الحسابات في وزارة التربية والتعليم عطا الحمران، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم.

وقال الحمران لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة التربية ستعلن عبر موقعها الرسمي فور تحويل المستحقات إلى البنوك .