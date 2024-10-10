صندوق الائتمان: 1800 منتسب استفادوا من حملة الاستثمار في حسابات الودائع بعائدة 6.1%

الوكيل الإخباري - كشف مدير الفروع والمنتجات في صندوق الائتمان العسكري فوزي الرجوب تفاصيل حملة الاستثمار في حسابات الودائع والأرباح التي توزع بشكل نصف سنوي.



وقال الرجوب اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الحد الأدنى للودائع هي 1000 دينار وهو مبلغ جدا بسيط بالمقارنة مع الودائع في البنوك التي تتراوح بين 3-5 آلاف وبعائد أقل مما يمنحه الصندوق حيث وصل توزيع أول ست شهور من العام الحالي إلى نسبة 6.1% وسط توقعات بأن يتم توزيع نفس النسبة خلال النصف الثاني من 2024 أو توزيع نسبة أكبر.



وأضاف أن نحو 1800 منتسب للصندوق استفادوا من حملة الاستثمار في حسابات الودائع حيث أطلقت الخدمة لأول مرة قبل ثلاث سنوات، ويطمح الصندوق لزيادة أعداد المستفيدين والعمل على توزيع عوائد أكبر على المستثمرين.





وأشار الرجوب إلى أن الصندوق يقدم جميع الخدمات المالية لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بالإضافة للمتقاعدين من خلال فروعه المنتشرة في كافة المحافظات عدا عن الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني.



وبيّن أن خدمات صندوق الائتمان العسكري ترتكز على أعماله في منح التمويلات للمنتسبين من خلال محفظة التمويل بالإضافة إلى جودة محفظة الصندوق والاستقرار المالي للصندوق والتطور المستمر له والعمل على مواكبة التطورات وتقديم أفضل الخدمات.

اضافة اعلان