صور - سقوط شظايا أجسام طائرة في أبو نصير وتضرر مركبة

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن مركبة خصوصي كانت مصطفة على جانب الطريق تعرضت لأضرار مادية.
وكانت أطلقت إيران صباح الخميس أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة، تضم نحو 20 إلى 30 صاروخا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
يشار إلى أن صافرات الإنذار دوت في كافة أنحاء المملكة قبيل سقوط شظايا الصاروخ الإيراني الأمر الذي يستدعي اتباع تعليمات مديرية الأمن العام وعدم الخروج من المنازل أثناء رصد أجسام في سماء المملكة حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.
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