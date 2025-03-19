صور - من هم الأطفال الأردنيون المتوفون في حادث السعودية أمس ؟

ونتج عن الحادث الأليم وفاة كل من الطفلين أصيل وديان النواصره، بينما أصيب والدهم علي أحمد النواصره ووالدتهم بجروح متفاوتة، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، حيث تتفاوت حالتهم بين المستقرة والحرجة.
ونعى نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الطفلين، داعين الله لهما بالرحمة والمغفرة، ومتمنين الشفاء العاجل لوالديهما وإخوانهما.
جدير بالذكر أن الحادث وقع على طريق مكة المكرمة-المدينة المنورة، فيما تتابع وزارة الخارجية مع السلطات السعودية ملابسات وقوع الحادث، حيث أن فريقًا من القنصلية الأردنية في المملكة العربية السعودية كان قد توجه إلى مستشفى الملك عبد الله في جدة للاطمئنان على حالة المواطن الأردني الذي تعرض للحادث.
والد الطفلين يرقد على سرير الشفاء ، إضافة إلى والدتهم، وحالتهم بين المستقرة والحرجة
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