صور وفيديو - شاحنة تقتحم مجمع تجاري في إربد وتقطع الكهرباء عن المنطقة

وأضافوا أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادث وفتح تحقيق مروري.
تدهور شاحنة على طريق حوارة شرق اربد#سوشال_الوكيل #حادث #فيديو pic.twitter.com/2odSohWfeS— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 4, 2025
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