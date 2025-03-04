صور وفيديو - شاحنة تقتحم مجمع تجاري في إربد وتقطع الكهرباء عن المنطقة

الوكيل الإخباري- وقع حادث تدهور شاحنة فجر اليوم الثلاثاء على طريق حوارة شرق محافظة إربد، وفق ما أفاد به شهود عيان.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الشاحنة اصطدمت بمركبة كانت مصطفة على جانب الطريق وبعامود كهرباء بجانب مجمع تجاري يضم عدد المحلات التي كانت مغلقة ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المحيطة.



وأضافوا أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادث وفتح تحقيق مروري.







