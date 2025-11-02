صويلح تختنق بالمركبات .. توقف شبه كامل للسير

وقال عدد من المواطنين لـ"الوكيل الإخباري" إنهم عالقون داخل الأزمة منذ أكثر من ساعة ونصف دون قدرة على التحرك، فيما شهد الدوار والمناطق المؤدية إليه اختناقات شديدة واصطفافاً طويلاً للمركبات.
وأكد شهود عيان وجود رقباء السير على التقاطعات في محاولة لتسيير الحركة المرورية
وفي بيان لإدارة السير، أوضحت أن أثراً مرورياً ملحوظاً سجّل حالياً أعلى جسر الدوريات باتجاه الجبيهة، ما تسبب بتباطؤ حركة السير على دوار صويلح وحتى شارع الملك عبدالله الثاني، بعد تعطل مركبة في موقع حيوي.
كما أشارت إلى تعطل مركبة أخرى داخل نفق صويلح باتجاه صافوط، وهو ما زاد من حدّة الأزمة على شارع الملك عبدالله الثاني للقادمين باتجاه المنطقة.
