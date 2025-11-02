الأحد 2025-11-02 06:56 م
 

صويلح تختنق بالمركبات .. توقف شبه كامل للسير

الأحد، 02-11-2025 05:52 م
الوكيل الإخباري- تشهد منطقة صويلح والطرق المحيطة بها حتى الآن أزمة سير خانقة وتكدساً للمركبات، أعاق حركة المرور بصورة شبه تامة، وفق ما أفاد شهود عيان.اضافة اعلان


وقال عدد من المواطنين لـ"الوكيل الإخباري" إنهم عالقون داخل الأزمة منذ أكثر من ساعة ونصف دون قدرة على التحرك، فيما شهد الدوار والمناطق المؤدية إليه اختناقات شديدة واصطفافاً طويلاً للمركبات.

وأكد شهود عيان وجود رقباء السير على التقاطعات في محاولة لتسيير الحركة المرورية

وفي بيان لإدارة السير، أوضحت أن أثراً مرورياً ملحوظاً سجّل حالياً أعلى جسر الدوريات باتجاه الجبيهة، ما تسبب بتباطؤ حركة السير على دوار صويلح وحتى شارع الملك عبدالله الثاني، بعد تعطل مركبة في موقع حيوي.

كما أشارت إلى تعطل مركبة أخرى داخل نفق صويلح باتجاه صافوط، وهو ما زاد من حدّة الأزمة على شارع الملك عبدالله الثاني للقادمين باتجاه المنطقة.
 
 
