ضباب وغبار وأمطار متباينة الشدة.. الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق

الوكيل الإخباري- كشف ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام النقيب أيمن الحراحشة الحالة الجوية على الطرق الخارجية، حيث تشهد منطقة رأس النقب تشكل للضباب ومدى الرؤية واضح يصل إلى 150 متر، في حين تشكل الغبار على حدود المدورة بمحافظة معان ومدى الرؤية يتراوح بين 100-150 متر.



وقال الحراحشة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن طريق العدسية ناعور وطريق إربد عمان والأغوار الشمالية بالإضافة إلى طريق الزرقاء عمان والزرقاء المفرق وطريق الممر التنموي تشهد تساقطا للأمطار حيث يتراوح مستوى الهطول ما بين المتوسط إلى الغزير.



وأضاف أن كوادر الدوريات لم تتعامل مع أي حوادث أو معيقات مرورية على الطرق الخارجية، لافتا إلى تواجد الكوادر في مواقعها للدلالة والإرشاد وتقديم أي مساعدة للمواطنين والسائقين.



ودعا الحراحشة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، بالإضافة إلى تفقد المركبات قبل المسير لتلافي وقوع أي أعطال قد تتسبب لاحقا بوقوع حوادث مرورية على الطرق.



وبيّن أن الدوريات الخارجية ستستمر بتحديث حالة الطرق وتزويد السائقين بآخر التطورات حول الحالة الجوية على الطرق.

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