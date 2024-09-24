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ضجة على مواقع التواصل بعد خسارة أردنيين لأموالهم بمنصات تداول وهمية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 11:58 ص
الوكيل الإخباري- تفاجأ أردنيون من إغلاق منصات تعمل بمجال التداول دون سابق إنذار مما ألحق خسائر كبيرة بهم وضياع أموالهم التي استثمروها في تلك المنصات وفق ما تم تداوله.اضافة اعلان


ورصد "الوكيل الإخباري"، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة، لافتين إلى أنهم استثمروا في تلك المنصات بعد الانتشار السريع والترويج الكبير لها بتحقيق أرباح سريعة (وقد حققوها بالفعل في البداية) خلال مدة وجيزة غير أنهم تفاجؤوا لاحقا باختفاء تلك المنصات بشكل مفاجئ وفقا لهم.

وقالوا إن تلك المنصات كانت تشترط بأن يتم إيداع حد أدنى من الأموال نظير تلقي تلك الأرباح الثابتة والانتظار لمدد يتم الاتفاق عليها مسبقا، على أن تمنح كل عميل لديها العديد من الحوافز المالية لقاء كل عميل جديد يقوم بالتسجيل عبر كود إحالة عن طريقه.

وأضافوا أن المنصات كانت تمنح أرباحا كثيرة في البداية مما شجعهم على استثمار المزيد من الأموال فيها، غير أنها علقت لاحقا عمليات السحب قبل أن تختفي وسط مصير مجهول للمبالغ المالية التي استثمروها في تلك المنصات.

وكانت حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام في وقت سابق من العام الحالي الأردنيين من التداول أو العمل بمنصات وهمية تطلب القيام بمهمات مقابل راتب.
 
gnews

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