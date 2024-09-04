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طالب أردني يبتكر "درون" لإطفاء الحرائق في المباني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 04-09-2024 09:52 ص

الوكيل الإخباري- تحدث الطالب أسامة أحمد من طلبة كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا عن مشروع طائرته السداسية "درون" التي تستخدم لإطفاء الحرائق في المباني والأبراج العالية عن بُعد.

وقال الطالب اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن فكرة المشروع تتمثل بإطلاق طائرة مسيرة تحمل كرة بداخلها مواد تشبه البودرة تستخدم لإطفاء الحرائق وقذف الكرة في مكان الحريق على أن تنفجر الكرة عند وصولها إلى حرارة تقدر بـ75 درجة مئوية في حين تغطي مدى 2,5 م2 وهي تعمل على منع وصول الأكسجين إلى مكان الحريق وبالتالي تخفيف أثره والعمل على إخماده.

وأضاف أن المشروع لم يدخل الاستخدام التجاري حتى الآن، وهو موجه لأجهزة الدفاع المدني والشركات التي تعمل في مجال السلامة، لافتا إلى أنه بدأ العمل على المشروع منذ عامين ويمكن تطويره بحسب البيئة التي سيعمل فيها من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، كما يستهدف حماية فرق الدفاع المدني التي قد تتعرض للخطر في حال دخولها إلى مكان الحريق.

وبيّن أن المشروع بدأت فكرته والعمل عليه في مركز التميز للمشاريع الإبداعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، فيما قام بإجراء التجارب عليه في المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" وهو ما ساعده على عرض مشروعه في معرض سوفكس 2024.

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جانب من اللقاء

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