طبيب أردني يحذر من إشارات ما قبل الاختناق بوسائل التدفئة في المنازل

الوكيل الإخباري- حذر استشاري الأمراض الصدرية والباطنية وأمراض النوم، الدكتور عبدالمنعم شرارة، من أن الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة قد يعرض الإنسان للاختناق، نتيجة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يمنع وصول الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي تدريجيًا أثناء النوم وقد يصل للوفاة دون شعور الشخص بذلك.



وأوضح الدكتور شرارة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه إذا كان الإنسان واعيًا، فقد يشعر بأعراض مبكرة مثل التعب التدريجي، واشتداد الصداع التدريجي، والغثيان، ثم يبدأ بفقدان الوعي تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة، ما يجعل التدخل السريع أمرًا هاما.



ونصح في حال ملاحظة هذه الأعراض بإيقاف التدفئة فورًا، وفتح النوافذ أو نقل الشخص إلى غرفة أخرى، والاتصال بالطوارئ لتلقي العلاج بالأكسجين النقي بنسبة 100%، مع ضرورة ضمان تهوية جيدة في المكان.



وأكد أن الاختناق قد يصيب أي شخص بغض النظر عن حالته الصحية، لكن الأشخاص المصابون بالربو أو الأمراض الصدرية أو المدخنون يكونون أكثر عرضة للأضرار. وأضاف أن غاز أول أكسيد الكربون يؤثر على الدماغ والدم، ما يعني أن جميع أفراد الأسرة قد يتعرضون للخطر في حال عدم اتخاذ الاحتياطات.



وشدد الدكتور شرارة على أهمية التهوية الجيدة واستخدام أجهزة تدفئة تعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن الشعلة الزرقاء تدل على احتراق كامل وسليم، بينما أي لون آخر يشير إلى احتراق غير كامل يشكل خطرًا.



كما حذر من استخدام صوبات الحطب التي يستخدم بها مخلفات الزيتون، لما لها من آثار مزمنة على الصحة، مؤكدًا أن الاختناق قد يؤثر على المخ وذكاء الشخص، خاصة الأطفال.



واكد الدكتور شرارة وهو لواء متقاعد من الخدمات الطبية الملكية على عدم ترك اي وسيلة تدفئة مشتعلة خلال وقت النوم .

