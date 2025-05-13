طعن أحد أطراف مشاجرة وقعت قرب جامعة البلقاء التطبيقية

وأوضح المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن المصاب أُسعف إلى المستشفى، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الأطراف المتورطة في المشاجرة.
وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب اللجوء إلى العنف في حل الخلافات.
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