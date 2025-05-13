طعن أحد أطراف مشاجرة وقعت قرب جامعة البلقاء التطبيقية

02:16 م

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الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني إن مشاجرة وقعت، مساء اليوم الثلاثاء، بين شخصين على خلفية خلافات شخصية قرب جامعة البلقاء التطبيقية، نتج عنها إصابة أحد الطرفين بعد تعرضه للطعن. اضافة اعلان





وأوضح المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن المصاب أُسعف إلى المستشفى، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الأطراف المتورطة في المشاجرة.



وأكد المصدر أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب اللجوء إلى العنف في حل الخلافات.