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طعن معلم بمدرسة بالرصيفة من قبل ولي أمر وإدخاله إلى العناية الحثيثة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 29-01-2025 10:14 ص
الوكيل الإخباري-  تعرض معلم في أحد مدارس الرصيفة صباح اليوم الأربعاء للطعن على يد ولي أمر أحد الطلبة ، وأدخل على إثرها لقسم العناية المركزة في مستشفى الأمير فيصل .اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى الأمير فيصل الدكتور ناصر حسين لـ "الوكيل الإخباري" بأن المعلم تعرض للطعن في منطقة الصدر ، حيث تم إدخاله فور وصوله المستشفى لقسم العناية المركزة .

وبين حسين بأن حالة المعلم مستقرة حالياً، مؤكداً بأنه الكوادر الطبية تتابع حالته الصحية
 
gnews

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