طعن معلم بمدرسة بالرصيفة من قبل ولي أمر وإدخاله إلى العناية الحثيثة

وقال مدير مستشفى الأمير فيصل الدكتور ناصر حسين لـ "الوكيل الإخباري" بأن المعلم تعرض للطعن في منطقة الصدر ، حيث تم إدخاله فور وصوله المستشفى لقسم العناية المركزة .
وبين حسين بأن حالة المعلم مستقرة حالياً، مؤكداً بأنه الكوادر الطبية تتابع حالته الصحية
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