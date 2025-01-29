طعن معلم بمدرسة بالرصيفة من قبل ولي أمر وإدخاله إلى العناية الحثيثة

10:14 ص

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الوكيل الإخباري- تعرض معلم في أحد مدارس الرصيفة صباح اليوم الأربعاء للطعن على يد ولي أمر أحد الطلبة ، وأدخل على إثرها لقسم العناية المركزة في مستشفى الأمير فيصل . اضافة اعلان





وقال مدير مستشفى الأمير فيصل الدكتور ناصر حسين لـ "الوكيل الإخباري" بأن المعلم تعرض للطعن في منطقة الصدر ، حيث تم إدخاله فور وصوله المستشفى لقسم العناية المركزة .



وبين حسين بأن حالة المعلم مستقرة حالياً، مؤكداً بأنه الكوادر الطبية تتابع حالته الصحية