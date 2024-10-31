طفلان بالأغوار يعيدان 1600 دينار لصاحبها بعد أن عثرا عليها داخل محفظة في الشارع

وفي التفاصيل فإن الطالبين بشار هاني النصيرات وشقيقه محمد هاني النصيرات وجدا محفظة ملقاة في الشارع ، وحين فتحوا المحفظة وجدوا مبلغاً كبيراً من المال ، فما كان من هم إلا أن توجهوا لمدرسة الكرامة الأساسية للبنين لتسليم المحفظة والمبلغ لمدير المدرسة ، الذي تعرف على صاحب المحفظة وتم تسليم المبلغ له لاحقا .
حجات أكد لـ "الوكيل الإخباري" بأن الطلبة ليسوا من المدرسة التي يديرها ، لكنهم وبإحساس مسؤولية كبيرة توجهوا للمدرسة لتسليم المبلغ ، وهو ما يدل على حسن التربية والأمانة التي زرعت في هؤلاء الطلبة .
وبين بأن مدير المدرسة التي ينتسب إليها الطلبة كان قد كرّم الطلبة لأمانتهما الكبيرة ، لافتاً أن مديرية تربية الشونة الجنوبية ستقيم تكريماً لهؤلاء الطلبة ، وذلك لغرس مفهوم الأمانة لدى جميع الطلبة في المديرية .
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