طفلان بالأغوار يعيدان 1600 دينار لصاحبها بعد أن عثرا عليها داخل محفظة في الشارع

الوكيل الإخباري- احتفى مدير مدرسة الكرامة الأساسية للبنين بالاغوار الجنوبية بكر حجات بموقف اثنين من الطلبة وأمانتهما في إعادة مبلغ مالي كبير ، بعد أن وجدوا المبلغ داخل محفظة بالقرب من المدرسة . اضافة اعلان





وفي التفاصيل فإن الطالبين بشار هاني النصيرات وشقيقه محمد هاني النصيرات وجدا محفظة ملقاة في الشارع ، وحين فتحوا المحفظة وجدوا مبلغاً كبيراً من المال ، فما كان من هم إلا أن توجهوا لمدرسة الكرامة الأساسية للبنين لتسليم المحفظة والمبلغ لمدير المدرسة ، الذي تعرف على صاحب المحفظة وتم تسليم المبلغ له لاحقا .



حجات أكد لـ "الوكيل الإخباري" بأن الطلبة ليسوا من المدرسة التي يديرها ، لكنهم وبإحساس مسؤولية كبيرة توجهوا للمدرسة لتسليم المبلغ ، وهو ما يدل على حسن التربية والأمانة التي زرعت في هؤلاء الطلبة .



وبين بأن مدير المدرسة التي ينتسب إليها الطلبة كان قد كرّم الطلبة لأمانتهما الكبيرة ، لافتاً أن مديرية تربية الشونة الجنوبية ستقيم تكريماً لهؤلاء الطلبة ، وذلك لغرس مفهوم الأمانة لدى جميع الطلبة في المديرية .





