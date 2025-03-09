طفلة تشتري قطعة حلوى في عمّان وكانت المفاجأة - صورة

الوكيل الإخباري- روى مواطن تفاصيل واقعة صادمة بعد ذهاب ابنته (11 عاما) لشراء الحلوى من سوبر ماركت قريب من المنزل الكائن في طبربور بالعاصمة عمّان.



وقال المواطن لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنته قامت بشراء قطعة حلوى ولكنها تفاجأت عندما أخبرته بأن لها طعما ورائحة كريهة، ليتبين له بعد فحصها بأن هناك عفن منتشر على قطعة الحلوى والعود الخشبي.



وأضاف أنه يجب تشديد الرقابة على الصناعات الغذائية المخصصة للأطفال وخاصة الحلوى وذلك للحفاظ على سلامتهم، مشددا على أن ابنته استطاعت تمييز الطعم والرائحة الكريهة وأنها غير صالحة للاستهلاك ولكن قد لا يستطيع طفل آخر تمييزها وقد يعرض صحته للخطر.



ودعا الجهات المعنية إلى التأكد من صلاحية الحلوى مع وضع تواريخ تبين موعد الإنتاج وتاريخ الانتهاء بشكل واضح وتشديد الرقابة على طرق البيع والتخزين في المحال التجارية .



وتاليا الصورة التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري":

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