طفل 6 سنوات ضحية حرق يصارع الالم وحيداً في "الزرقاء الحكومي" منذ 7 شهور

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة إن طفلًا يبلغ من العمر 6 سنوات، أُدخل إلى المستشفى منذ شهر تموز الماضي، يعاني من حروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، طالت أكثر من 60% من جسمه، وتوزعت في مناطق البطن والصدر والذراعين والفخذين والحوض.

اضافة اعلان



وأوضح الخزاعلة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن حالة الطفل كانت حرجة عند دخوله المستشفى، ما استدعى إدخاله إلى قسم العناية الحثيثة، حيث خضع لرعاية طبية مكثفة دون وجود مرافقين، وتولى الكادر الطبي والتمريضي متابعته بشكل كامل. وأضاف أنه وعلى مدار شهرين، انتقلت حالة الطفل تدريجيًا من مرحلة إلى أخرى، وما يزال بحاجة إلى عدة عمليات جراحية، من بينها زراعة الجلد وعمليات لتحرير المفاصل، لتمكينه من الحركة.



وبيّن أن المستشفى عزز الكادر الطبي المخصص لحالة الطفل، حيث جرى تخصيص موظف لمتابعته بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه ورغم تحسن وضعه الصحي، لم يتم نقله إلى الأقسام العادية لعدم توفر مرافقين، ما استدعى إبقاءه في العناية الحثيثة.



وأكد أن دور وزارة التنمية الاجتماعية يبدأ بعد انتهاء العلاج الطبي، لافتًا إلى أن الطفل يحتاج إلى مرافق دائم للمساعدة في الاستحمام والطعام والحركة، وهي مهام يقوم بها حاليًا طاقم التمريض.