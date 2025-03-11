طلبة محاصرون داخل المدرسة بعد انتهاء الدوام في عمان .. ما القصة ؟

10:10 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت مواطنة عن حادثة غريبة وقعت أمس الثلاثاء في مدرسة زيد بن حارثة بمنطقة أم نواره. حيث كان مجموعة من الطلبة ينظفون الغرفة الصفية، ولم يشعروا بمرور الوقت. وعندما انتهى وقت الدوام، غادر المدير والمعلمون والآذن والحارس المدرسة دون أن يلاحظوا وجود الطلاب داخلها. اضافة اعلان





وعبر "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أكدت بأن الأطفال كانوا محاصرين داخل المدرسة حيث كان باب المدرسة مغلقًا عليهم. وعند الساعة 2:45 مساءً، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المدرسة لفتح الأبواب وإنقاذ الطلبة. وعثر على الطلاب بواسطة أطفال كانوا يلعبون في ساحة المدرسة بعد أن اكتشفوا أنهم محصورون بداخلها.



الحادثة أثارت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في المدرسة وكيفية متابعة غياب الطلاب بعد نهاية الدوام.



وحسب ما ورد لموقع الوكيل الاخباري من معلومات ان وزارة التربية تعاني نقصاً شديداً بالحراس واذنة المدارس بسبب تأخر الحكومة بتعينات الفئة الثالثة .