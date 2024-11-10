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طوق امني في المحطة .. والامانة تباشر عمليات الهدم - فيديو

الأمانة تبدأ بعمليات الهدم في المحطة
الأمانة تبدأ بعمليات الهدم في المحطة
الأحد، 10-11-2024 12:58 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  بدأت امانة عمان الكبرى اليوم الاحد عمليات الهدم في منطقة المحطة بالعاصمة عمان  .

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واكد شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري وجود آليات الهدم في الاثناء مُحاطة بعدد كبير من قوات الدرك التي فرضت طوقاً أمنيًا في المنطقة، لتبدأ في تنفيذ إجراءات الهدم.

 

بدورها اكدت امانة عمان في تصريحات سابقة إن الهدم لا يشمل البيوت المملوكة ولديها “كوشان”.


وأضافت أن الهدم سيشمل البيوت المبنية في حرم الشارع الرئيسي فقط، ولن يتم الدخول على أي بيوت مملوكة وبعيدة عن الشارع.


وأوضحت أنه تم إبلاغ أصحاب البيوت المهددة بالهدم منذ عام 20216.

 
وبينت الأمانة أن الأمر متعلق بالاستجابة لشكاوى أصحاب النقل العام والتجار والمواطنين على المخالفين و البسطات التي تعيق حركة المواطنين والمرور .

وأضافت أن الهدف الأول هو تنظيم المجمع وإزالة المخالفات وكافة العوائق داخله .

 

 

 

 
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