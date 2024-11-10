طوق امني في المحطة .. والامانة تباشر عمليات الهدم - فيديو

وأضافت أن الهدم سيشمل البيوت المبنية في حرم الشارع الرئيسي فقط، ولن يتم الدخول على أي بيوت مملوكة وبعيدة عن الشارع.
وأوضحت أنه تم إبلاغ أصحاب البيوت المهددة بالهدم منذ عام 20216.
وبينت الأمانة أن الأمر متعلق بالاستجابة لشكاوى أصحاب النقل العام والتجار والمواطنين على المخالفين و البسطات التي تعيق حركة المواطنين والمرور .
وأضافت أن الهدف الأول هو تنظيم المجمع وإزالة المخالفات وكافة العوائق داخله .
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