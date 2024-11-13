عائلة ايمن العلي تخرج عن صمتها بعد تداول خبر وفاته

وبينت والدته لـ"الوكيل الإخباري" أن أيمن لا يتلقى العلاج الكيماوي حاليا بعد رحلة طويلة من العلاج بالكيماوي ويعيش الآن على المسكنات.
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