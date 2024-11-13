عائلة ايمن العلي تخرج عن صمتها بعد تداول خبر وفاته

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى يحيى جميل علي عم الناشط الأردني أيمن العلي الاخبار التي يتم تداولها حول وفاة الاخير .

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وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انه سيقوم بمقاضاة ناشري هذه الاشاعات التي تضر نفسيا في صحته وفي صحة افراد عائلته .

وفي وقت سابق أكدت والدة الناشط الأردني أيمن العلي أن حالته الصحية مستقرة ويعيش حالياً على المسكنات.



وبينت والدته لـ"الوكيل الإخباري" أن أيمن لا يتلقى العلاج الكيماوي حاليا بعد رحلة طويلة من العلاج بالكيماوي ويعيش الآن على المسكنات.