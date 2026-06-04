عاجل بنك الدم: تأمين صحي حكومي مجاني للمتبرعين بالدم دورياً

10:07 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية بنك الدم في وزارة الصحة الدكتور علاء سلامة أن الأردن يُعد من الدول ذات النسب المرتفعة في أرصدة الدم، مشيراً إلى أن نسبة المتبرعين بالدم في المملكة تصل إلى نحو 2.1% من إجمالي عدد السكان، وهي نسبة تعكس وعياً مجتمعياً مرتفعاً بأهمية التبرع بالدم. اضافة اعلان





وأوضح سلامة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن منظومة بنك الدم في الأردن تعمل وفق أسس طبية وقانونية دقيقة تضمن مأمونية الدم وسلامته وجودته، مبيناً أن السياسات المعتمدة تستند إلى تشريعات منشورة في الجريدة الرسمية وتنظم آلية توفير وحدات الدم وتخزينها وصرفها للمرضى.



وأشار إلى أن بنك الدم يطبق برنامج التأمين الصحي الحكومي المجاني للمتبرعين بالدم بشكل دوري، حيث كان يشترط سابقاً التبرع ثلاث مرات سنوياً للاستفادة من التأمين، بينما تم تعديل الآلية حالياً لتصبح مرتين سنوياً.



وأضاف أن مشروع تطوير ملف الأرصدة الاستراتيجية في بنك الدم، الذي تنفذه وزارة الصحة، يهدف إلى رفع كفاءة التخزين والحفاظ على وحدات الدم لفترات طويلة قد تمتد في بعض الحالات إلى سنوات، بما يعزز جاهزية المخزون الاستراتيجي لتلبية مختلف الاحتياجات الطبية الطارئة والمبرمجة.



وبيّن أن صلاحية وحدات الدم تختلف بحسب نوعها وطرق حفظها، إذ تتراوح مدة التخزين عادة بين 35 و45 يوماً وفق نوع الحقائب المستخدمة وآليات الحفظ.



وأكد سلامة أنه في حال وجود عمليات جراحية مبرمجة يتم تأمين المرضى مسبقاً بوحدات الدم اللازمة، مشدداً على أن رسالة بنوك الدم حول العالم هي رسالة إنسانية تقوم على إنقاذ الأرواح وضمان توفر الدم الآمن لجميع المرضى.



وكان المواطن مالك الخوالدة قد أشار في شكوى وصلت إلى برنامج "الوكيل" إلى أنه واجه رفضاً من بنك الدم لمنحه وحدات دم احتاجها أثناء مرضه وتواجده بداخل أحد المستشفيات، بدعوى ضرورة التوجه للتبرع بالدم وتجديد التأمين الصحي الحكومي المرتبط بالتبرع ، علماً بأنه متبرع متطوع بالدم لسنوات.









