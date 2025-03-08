 
السبت 2025-03-08 01:00 ص
 

عاجل صور - ضباب كثيف يشلّ الحركة على طريق المطار .. وتحذيرات للسائقين

الضباب ينتشر في طريق المطار
الضباب ينتشر في طريق المطار
 
السبت، 08-03-2025 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   يشهد طريق المطار، ضبابًا كثيفًا أدى إلى انخفاض مدى الرؤية إلى عشرة أمتار فقط، مما تسبب في تباطؤ حركة السير وازدحام مروري كثيف. اضافة اعلان


وكانت الجهات المختصة قد وجهت دعوات للإخوة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بحدود السرعة المناسبة، تفاديًا لأي حوادث قد تنتج عن تدني مستوى الرؤية .


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