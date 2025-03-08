عاجل صور - ضباب كثيف يشلّ الحركة على طريق المطار .. وتحذيرات للسائقين

وكانت الجهات المختصة قد وجهت دعوات للإخوة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بحدود السرعة المناسبة، تفاديًا لأي حوادث قد تنتج عن تدني مستوى الرؤية .
-
أخبار متعلقة
-
الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 4 ايام
-
مرصد الزلازل : زلزال يضرب خليج العقبة
-
المحامية حُسُن ابو رمان : القضاء سينتصر للطفل محمد - فيديو
-
تحصيل الأجور إلكترونيا على خطوط نقل بين المحافظات اعتبارا من أيلول المقبل
-
الأردن.. دخل لزراعة الشعر في عمّان فكاد أن يفقد حياته - صور
-
حادث سير في عبدون
-
أول تعليق من التربية على حادثة حرق طفل داخل مدرسة بالرصيفة
-
مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفل المحروق "محمد"