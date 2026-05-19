عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

وقال عبيدات، في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن ما يُعرف بـ"نظام الطيبات" المتداول مؤخرًا في عدد من الدول العربية، لا يمكن اعتباره نظامًا غذائيًا متكاملًا بالمعايير العلمية، خاصة أنه يقوم على منع بعض الأغذية الأساسية، وعلى رأسها الدجاج والبيض، الأمر الذي قد يحرم الجسم من عناصر غذائية مهمة يحتاجها الإنسان بشكل يومي.
وأوضح أن اللحوم البيضاء، وخصوصًا الدواجن، تُعد مصدرًا رئيسيًا للبروتين والعديد من العناصر الضرورية لبناء الجسم وتعزيز صحته، مؤكدًا أنه "لا يوجد نظام غذائي متوازن في العالم يقوم على إلغاء اللحوم البيضاء بشكل كامل".
فيما يخص الأردن، شدد عبيدات على أن الأعلاف التي تستخدم في تربية الدجاج محلياً تخضع لرقابة صارمة ومشددة من الجهات المختصة، ولا تحتوي على هرمونات خاصة بالدواجن. وأضاف أن أي تجاوزات قد تحدث في هذا الإطار تبقى "حالات فردية لا يجوز تعميمها على كامل قطاع الدواجن أو المنتجات المعروضة في الأسواق".
وبيّن عبيدات أن سرعة نمو الدجاج المخصص للذبح تعود إلى عوامل تتعلق باختلاف أنواع الدجاج والجينات والخصائص الوراثية، إضافة إلى طبيعة التربية والتغذية والرعاية داخل الحضانات المتخصصة، وليس بسبب استخدام الهرمونات كما يُشاع.
وأشار إلى أن الدجاج المخصص للاستهلاك يُربى ضمن بيئات خاضعة للرقابة، ويتم تزويده بأعلاف سليمة ومفحوصة، ما يساهم في تسريع عملية النمو مقارنة بالدجاج البلدي.
وأكد أن مزارع الدواجن تخضع لإشراف مباشر من أطباء بيطريين، بهدف حماية الطيور من الأمراض والفيروسات، لافتًا إلى أن المطاعيم التي تُعطى للدواجن هي لقاحات وقائية معتمدة، ولا تحتوي على هرمونات، وتُستخدم للحفاظ على صحة الطيور وسلامة المستهلكين.
ودعا عبيدات المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الصحية والغذائية الصادرة عن الجهات العلمية والطبية المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأنظمة الغذائية غير المدروسة التي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان وتوازنه الغذائي.
